Экономика на вырост: как новый нацпроект меняет бизнес Псковской области

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», реализация которого началась в 2025 году, объединил сразу несколько направлений. Поддержка предпринимательства, рост инвестиционной активности, повышение производительности труда, развитие конкуренции и создание условий для масштабирования компаний — лишь часть задач, которые стоят перед регионом до 2030 года. Какие возможности сегодня открываются для малого, среднего и крупного бизнеса, какие меры поддержки наиболее востребованы у предпринимателей и каким может стать предпринимательский сектор Псковской области в ближайшие годы, рассказал Псковской Ленте Новостей министр экономического развития Андрей Михеев.

— Андрей Сергеевич, расскажите, какие возможности национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» открывает именно для бизнеса Псковской области?

— Реализация проекта начата с 2025 года. Основная его цель - обеспечение устойчивого экономического развития, основанного на конкуренции, предпринимательстве, в том числе высокотехнологичном, и частной инициативе. Задачами входящих в состав национального проекта семи федеральных проектов определены: поддержка отечественного производства, развитие технологического предпринимательства, рост инвестиционной активности, повышение производительности труда, развитие финансового рынка (как рынка капитала, так и рынка заемных средств), а также развитие конкуренции, улучшение условий функционирования товарных рынков, адаптация экономики к изменению климата и создание национальной системы мониторинга климатически активных веществ. Решение данных задач будет способствовать как развитию экономики страны в целом, так и развитию экономики региона.

— А что изменилось в системе государственной поддержки предпринимателей с его запуском?

— Реализуемый в рамках национального проекта федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - логичное продолжение реализованного в 2019-2024 годы одноименного национального проекта. С учетом достигнутых в предыдущие годы показателей сектора малого и среднего предпринимательства, а также с учетом новых вызовов, в экономике акцент в рамках федерального проекта в период с 2025 по 2030 годы смещен с количественных показателей на качественные, которые позволят достичь к 2030 году реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше роста ВВП.

В федеральном проекте сохранены и доступны для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, планирующих ведение предпринимательской деятельности, все ранее реализуемые меры государственной поддержки: финансовая (микрозаймы и поручительства), консультационная, информационная, образовательная поддержка, содействие в разработке социальных проектов и в продвижении продукции, поддержка по выходу на зарубежные рынки, обеспечение льготного доступа к производственным площадям и помещениям промышленных парков.

— Нацпроект нацелен больше на малый, средний, крупный бизнес? Может ли он быть интересен самозанятым?

— В рамках национального проекта поддержка может быть оказана как уже действующим субъектам малого и среднего предпринимательства, так и физическим лицам, только планирующим ведение предпринимательской деятельности, в том числе использующим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» или, как все называют, самозанятым.

Самозанятым региона доступны все реализуемые центром «Мой бизнес» Псковской области меры государственной поддержки, кроме финансовой.

— Какие меры поддержки в рамках указанного нацпроекта сегодня наиболее востребованы у псковских предпринимателей?

— Наиболее востребованная мера поддержки сегодня, как и на протяжении последних лет, - финансовая. Увеличение ключевой ставки, установленной Банком России, привело к удорожанию кредитных продуктов, предлагаемых банковскими учреждениями области. В связи с этим финансовая поддержка, предоставляемая центром «Мой бизнес» Псковской области в виде микрозаймов, процентные ставки по которым значительно ниже банковских, пользуется повышенным спросом со стороны бизнес-сообщества региона.

При этом стоит отметить, что и образовательные программы центра, такие как «Основы предпринимательства» или «Мама – предприниматель», и проводимая на регулярной основе серия игр «Бизнес-знаток», и ежегодные форумы «Неделя креативной экономики», «СамоЛет» востребованы и собирают большое количество участников.

— Для предпринимателя зачастую важен не только сам факт наличия поддержки, но и возможность быстро понять, какая именно мера ему подходит. Как сегодня выстроена система информирования бизнеса о существующих возможностях?

— В целях повышения уровня информированности предпринимательского сообщества и тех, кто планирует начать свой бизнес, на федеральном уровне Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» запущена цифровая платформа МСП.РФ, на которой собраны и размещены все меры поддержки и услуги для бизнеса, в том числе с возможностью адресного подбора мер поддержки и подачи заявок.

На региональном уровне информация о существующих программах поддержки бизнеса предоставляется как при личном обращении в центр «Мой бизнес» Псковской области, являющийся единой «точкой входа» для субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих воспользоваться мерами государственной поддержки, так и доводится посредством размещения на официальных сайтах (это сайты правительства Псковской области, регионального министерства экономического развития, центра «Мой бизнес», Фонда инвестиционного развития Псковской области, управляющих компаний промышленных парков, особой экономической зоны, органов власти муниципальных образований области), в социальных сетях и мессенджерах. Также информация доводится путем проведения форумов, семинаров, круглых столов на определенные темы и проведения на регулярной основе выездных мероприятий в муниципальных образованиях области.

— Как сегодня меняется предпринимательский сектор Псковской области? Растет ли число субъектов МСП и самозанятых? Можете привести конкретные цифры за последние годы, чтобы была видна динамика?

— Если проанализировать динамику количества субъектов малого и среднего предпринимательства, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, то по состоянию на 10 августа 2026 года на территории области насчитывалось 20 529 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 6 011 – юридические лица, 14 518 – индивидуальные предприниматели.

На протяжении ряда лет количество субъектов предпринимательства в регионе незначительно, но растет. Так, по итогам 2025 года рост к 2024 году составил около 2%, к 2023 году – 2,3%. При этом внутри структуры наблюдаются изменения: сокращается количество юридических лиц (по итогам 2025 года снижение к 2024 году составило около 5%, к 2023 году – 12,8%) и растет количество индивидуальных предпринимателей (по итогам 2025 года рост к 2024 году составил 5,3%, к 2023 году – 9,4%).

Здесь стоит отметить, что это может быть связано как с укрупнением бизнеса (объединение/рост до крупного бизнеса), успешной борьбой с фирмами-однодневками, так и с ответственностью самих субъектов, на основании отчетных данных которых формируется Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (непредоставление отчетных данных в налоговые органы автоматически исключает из единого реестра, но при этом фактически предприниматель дальше может вести свою деятельность).

С 1 июля 2020 года Псковская область присоединилась к эксперименту по реализации специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Спустя месяц после введения эксперимента более 550 налогоплательщиков области зарегистрировались в качестве самозанятых.

По итогам семи месяцев 2026 года количество самозанятых, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», - 48 355 (нарастающим итогом с 2020 года), рост с начала эксперимента – в 17,5 раза.

— В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» особое внимание уделяется повышению производительности труда и эффективности предприятий. Насколько эта тема актуальна для Псковской области? Каких результатов уже удается достичь предприятиям, которые участвуют в соответствующих программах?

— В Псковской области с 2025 года реализуется федеральный проект «Производительность труда» национального проекта, направленный на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, создание культуры высокой производительности и эффективности организаций.

Участие в проекте могут принимать российские компании, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля и сфера туризма с годовой выручкой от 400 миллионов рублей (для туризма – от 180 миллионов рублей), при доле иностранных инвесторов не более 50%. С текущего года к участию в проекте привлечена также социальная сфера.

Предприятия, участвующие в проекте, получают квалифицированную помощь экспертов, которые помогают выявить и устранить неэффективности производственного процесса непосредственно на местах, а также обучить сотрудников методам повышения производительности труда.

В настоящее время к участию в федеральном проекте «Производительность труда» привлечено 27 организаций региона.

В качестве примера можно привести результаты участия в проекте ООО «Элементум» (основной вид деятельности – производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования): в апреле 2025 года предприятие подало заявку на участие в федеральном проекте. На очном отборе экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда был определен пилотный поток (производственный процесс) – оптимизация производства выпуска конденсатора. Основная проблема указанного пилотного потока – неравномерная загрузка мощностей и организация системы хранения.

В ходе работы по реализации проекта проведена диагностика состояния предприятия, выявлены «узкие места», разработаны и внедрены решения с целью сокращения времени производственного цикла, снижения запасов и повышения выработки.

По результатам реализации проекта, завершившегося в апреле 2026 года, выработка на пилотном потоке ООО «Элементум» увеличилась на 10%, снизилось время протекания процессов на 65%. Кроме того, подготовлена команда из состава работников предприятия, способная самостоятельно заниматься проектами по улучшениям бизнес-процессов и распространять полученный опыт на другие площадки предприятия.

Стоит отметить, что в рамках реализации мероприятия по созданию региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта на территории Псковской области в 2026 году создан Региональный центр компетенций (РЦК) (в структуре Фонда инвестиционного развития Псковской области), который является оператором федерального проекта. В настоящее время РЦК уже приступил к практической работе.

— По вашим наблюдениям, в каких сферах бизнеса в Псковской области наиболее высокая конкуренция?

— Высокая конкуренция в принципе характерна для многих сфер бизнеса, где имеется массовый спрос, достаточно низкие барьеры для входа, где отсутствует жесткое государственное регулирование. В регионе в целом прослеживаются общероссийские тенденции высокой конкуренции. Высококонкурентные - сфера услуг (общественное питание, бьюти-индустрия, образование/репетиторство); сфера розничной торговли (продуктовый ритейл, косметика/товары для красоты), рынок медицинских услуг, рынок гостиничных услуг (модульные гостиницы, глэмпинги).

— Для малого, среднего и крупного бизнеса как нацпроект поможет создавать условия для конкуренции в тех сферах, где она недостаточна сильна?

— В рамках реализации федерального проекта «Развитие конкуренции» национального проекта обеспечивается создание благоприятной институциональной и организационной среды в целях улучшения условий функционирования товарных рынков, развития конкуренции на них, устранения административных барьеров. Для достижения данных целей в регионе разработан и утвержден соответствующий план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на 2026-2030 годы, определен перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Псковской области.

— Каким вы хотели бы видеть предпринимательский сектор Псковской области к 2030 году? Какие результаты реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» будут для региона наиболее показательными?

— Как уже было отмечено, один из основных показателей национального проекта к 2030 году - реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше роста ВВП. При этом также важная задача - обеспечить: качественный рост самих субъектов малого и среднего предпринимательства (устойчивое развитие, масштабирование деятельности), рост занятости в секторе (увеличение доли занятого населения в сфере предпринимательства от общей численности занятых), производство конкурентной продукции и ее продвижение на внешние рынки в целях роста экспортного потенциала.

Беседовала Олесия Кривченкова