ПСБ проведет торги по реализации компаний – операторов продажи ж/д и авиабилетов

ПСБ объявляет аукцион по продаже доли в размере 100% уставного капитала компаний ООО «Агент.ру Онлайн», ООО «Ринг Авиа», ООО «Агентство «Мавинс», ООО «Центральное агентство воздушных сообщений», ЗАО «Агент.ру», 62,27% уставного капитала АО «Мособлтрансагенство», 95,1975% уставного капитала АО «Центральное Агентство Воздушных Сообщений» и 46,9% уставного капитала ООО «Универсальная финансовая система».

Изображение: ПСБ

Начальная стоимость лота – 725 035 000 рублей, шаг аукциона составит 7 250 350 рублей, или 1% от начальной суммы. Для участия необходимо внести задаток в размере 145 007 000 рублей.

Заявки принимаются до 17.00 (мск) 7 октября 2026 года. Список участниковбудет определен 8 октября 2026 года. Аукцион состоится 9 октября 2026 года в 13.00 (мск) на электронно-торговой площадке «Фабрикант.ру».

Основной вид деятельности ООО «Агент.ру Онлайн» – реализация ж\д-билетов и авиабилетов на рейсы российских и зарубежных авиакомпаний и оказание сопутствующих услуг: бронирование услуг отелей, ВИП и бизнес-залов в аэропортах по всему миру.

ООО «Ринг Авиа» предоставляет услуги иностранным авиакомпаниям по доступу к российскому рынку авиаперевозок, а российским – выход на зарубежные рынки. С 2008 года компания является членом глобальной ассоциации APG GA (Air Promotion Group Global Association — Франция, Париж), став представителем APG GA в России. Также является членом IATA.

ООО «Агентство «Мавинс» занимается предоставлением прав продажи партнёрам, обеспечивая правовую и технологическую возможность реализовывать авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки. Аккредитация компании в ТКП (Транспортной клиринговой палате) позволяет обществу организовать продажу билетов более чем 75 авиаперевозчиков, а также железнодорожных билетов как по России и СНГ, так и на поезда международного сообщения. Развитая субагентская сеть, включающая в себя 75 пунктов продаж, позволяет поддерживать необходимый уровень взаимодействия с большинством авиакомпаний.

ООО «ЦАВС» зарегистрировано в 2018 году в Санкт-Петербурге и работает в сфере услуг по бронированию и сопутствующей деятельности как дочерняя компания АО «Центральное агентство воздушных сообщений».

ЗАО «Агент.ру» – компания по продаже бумажных билетов. Основными клиентами являются физические и юридические лица, приобретающие услуги за наличный и безналичный расчет. Помимо реализации билетов, компания реализовывает услуги по бронированию ВИП залов в аэропортах по всему миру, гостиниц, трансфера.

АО «Мособлтрансагенство» осуществляет услуги продажи авиа- и железнодорожных билетов, а также сопутствующих услуг через розничные офисы продаж в городах Московской области, Екатеринбурге, Майкопе, в аэропортах «Домодедово» и Сочи.

АО «Центральное агентство воздушных сообщений» ориентировано на оффлайн-продажи авиабилетов, является микропредприятием с двумя собственными офисами продаж, обслуживающими розничных и корпоративных клиентов, а также имеет небольшую сеть субагентов по продаже авиабилетов на бланках НСАВ ТКП. Еще одним значимым направлением деятельности АО «ЦАВС» является сдача в субаренду части помещений, арендуемых у г.Санкт-Петербург.

ООО «Универсальная финансовая система» работает на рынке с 2003 года, специализируясь на технологических решениях в сфере travel-tech, связанных с консолидацией и дистрибуцией проездных документов на железнодорожный, авиационный и автобусный транспорт, а также сопутствующих туристических услуг (Аэроэкспресс, бронирование гостиниц, страховые продукты для пассажиров).

Подробнее – на сайте ПСБ, ГИС «Торги», ЭТП ООО «ФАБРИКАНТ.РУ».

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