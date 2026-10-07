Получить субсидию на затраты по продвижению продукции предлагает администрация Пскова

С 5 октября администрация города Пскова открыла отбор получателей субсидии на возмещение части затрат, связанных с продвижение продукции. Возместить затраты за участие в мероприятиях можно за 2025 и за 2026 годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации.

Участвовать могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Главное условие: регистрация и фактическое ведение бизнеса должно осуществляться на территории городского округа «Город Псков».

Возмещаются безналичные расходы за:

Регистрационные сборы за участие;

Аренду выставочных площадей и оборудования;

Изготовление, монтаж и демонтаж стендов;

Аренду дополнительного оборудования (включая фризовые надписи);

Подключение к источникам электропитания;

Транспортные расходы по доставке выставочных экспонатов.

Размер субсидии составляет не более 70% от документально подтвержденных затрат (без учета НДС). Максимальная сумма — 50 000 рублей в год на одного получателя. Выплата производится единовременно.

Отбор производится через запрос предложений. Заявки принимаются строго с 5 октября по 8 ноября.

Контактные телефоны: 29-10-70, 29-10-67, почта: oppr@pskovadmin.ru