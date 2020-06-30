Экономика

«Эхономика» с Ольгой Милонаец. ВИДЕО

Сегодня, 30 июня, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стала руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ней о работе псковских антимонопольщиков в период коронакризиса, о разработке резонансных дел, связанных с нарушением законодательства о защите конкуренции. Также Ольга Милонаец рассказала, учатся ли псковские чиновники на своих ошибках.