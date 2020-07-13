Экономика

«Эхономика» с Игорем Савицким. ВИДЕО

Сегодня, 14 июля, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Грозит ли нам на фоне разгулявшейся пандемии масштабный экономический кризис, какие коррективы внесла коронавирусная повестка в работу псковских заводов, помогут ли местным компаниям и предпринимателям государственная поддержка и налоговые послабления, и чего на самом деле ждет от властей измученный неопределенностью бизнес? На эти и другие вопросы ответил гость студии.

Вел эфир Алексей Овчинников.