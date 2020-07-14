Экономика

Рынок на улице Текстильной в Пскове модернизируют с сохранением рабочих мест

Глава города Пскова Елена Полонская совершила выезд на территорию рынка на улице Текстильной. Поводом для этого послужило обращение жителей города по вопросу установки там шатра. Вместе с ней объект посетили заместитель главы администрации города Павел Волков, начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Василий Демидов, директор МКУ «Снежинка» Олег Сладковский и администратор МКУ «Снежинка» Анна Ермолина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, Елена Полонская сразу заверила арендаторов торговых павильонов, что рынок закрываться не будет, однако, чтобы он окупался и становился центром притяжения покупателей, необходимо его наполнить и модернизировать. Для этого власти города предложили поставить шатер в пределах рынка и оборудовать его тематическими площадками.

«В павильоне можно будет проводить дополнительные мероприятия. Это будут тематические ярмарки, в полной взаимосвязи с той продукцией, которую вы организуете», - добавила глава города.

Кроме того, для каждого предпринимателя будет предложен более удобный павильон для торговли с сохранением рабочего места. «Мы предложим вам несколько вариантов, а вы выберете любой», - заверил Олег Сладковский.

Также до определенного часа планируется сделать подъезд, разгрузку товара и вечернюю загрузку, чтобы не причинять неудобства соседним торговым павильонам. Этот режим четко пропишут в правилах рынка.

Павел Волков сообщил, что в течение полутора недель рабочие смогут поставить каркас шатра, и можно будет снова запускать работу рынка.

Добавим, власти города планируют поставить шатер для организации различного рода ярмарок с привлечением отечественных и иностранных фермеров, а также для проведения городских мероприятий формата «Псков-Экспо».