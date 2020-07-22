Экономика

Рынок на улице Текстильной в Пскове планируют сделать круглогодичным

Рынок на улице Текстильной в Пскове планируют сделать круглогодичным. Об этом заявила глава города Елена Полонская в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 22 июля.

«Я считаю, что небольшие ярмарки нужны. Я сторонник того, чтобы сохранялись торговые ряды для местных производителей, для бабушек. Необходимо людям давать свободные ряды. Рынок на улице Текстильной нам нужен, но его работу нужно переформатировать», - заявила Елена Полонская.

Она отметила, что основная торговая активность на рынке приходится на май и июнь. «Когда дачники готовятся к сезону, там очень много народа. Все остальное время рынок простаивает. Мы планируем на этом рынке установить шатер, который раньше разбивали на "Машиностроителе" для ярмарок. Нам очень хотелось бы сохранить концепцию садоводческого рынка - будем привлекать садоводов, фермеров и постараемся сделать работу рынка круглогодичной», - рассказала глава города.