Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Валерием Лесниковым и Сергеем Станкевичем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гости студии - экс-депутат Псковской гордумы, руководитель регионального отделения организации «Опора России», предприниматель Валерий Лесников и псковский дизайнер, член градостроительного совета Пскова Сергей Станкевич.

Сохранение наследия и современное развитие - это, пожалуй, один из самых наболевших и дискуссионных вопросов как для Пскова, так и для области в целом. Споры о том, как должен выглядеть исторический центр города, как должны развиваться заповедные зоны региона, в каком виде у нас могут соседствовать современная инфраструктура и памятники культуры и истории ведутся не один десяток лет. Собери десять человек в одном месте, задай им вопрос об идеальной картинке, и у каждого будет свое особое мнение на этот счет.

Сегодня мы решили разобраться, каким видит принцип пространственного развития территорий Псковской области бизнес, готовый инвестировать в это направление, и что предлагают современные дизайнеры, чтобы наконец раскрыть потенциал региона, о котором так много говорят.

Ведущий - Алексей Овчинников.

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.