Экономика

Льготный доступ к рынку электроэнергии могут получить дата-центры в России

Минкомсвязь РФ в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина разработала ряд мер по предоставлению с 1 января 2021 года льготного доступа центров обработки данных (ЦОД) на рынок электроэнергии. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.



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Как указывается в пояснительной записке к проекту, динамичное развитие услуг хранения и обработки данных является необходимым условием повышения эффективности российской экономики за счет ее цифровизации, снятия инфраструктурных барьеров и обеспечения информационной безопасности.

«Ключевым вопросом для развития рынка коммерческих ЦОД является тарификация их электроснабжения, которая непосредственно влияет на себестоимость предоставляемых услуг, поскольку на приобретение электроэнергии приходится до 40% их операционных затрат», - указывают в Минкомсвязи.

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Напомним, в марте центр обработки данных открылся на базе технопарка «Электрополис» в Великих Луках. У великолукского дата-центра есть возможности обработки больших объемов информации и их безопасного хранения.