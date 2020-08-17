Экономика

В Псковской области заложили капсулу на месте будущего завода по убою скота

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в закладке капсулы на месте строительства нового завода по убою и переработке мясосырья ООО «ВСГЦ» в урочище Болягино Пореченской волости. Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Участие в церемонии приняли и. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин, депутат Псковского областного Собрания Алексей Федоров, специалисты профильных комитетов администрации региона, генеральный директор ООО «Великолукский мясокомбинат» Руслан Марценкевич, и. о. начальника МО МВД РФ «Великолукский» Сергей Рыбаков.

Губернатор в своем выступлении отметил, что строительство завода сделает Великолукский район финансово привлекательным. А также создаст более 3000 высокооплачиваемых рабочих мест.

Это уникальный проект, аналогов которому нет в России, это будет единственный в стране завод полного цикла — от выращивания животных до переработки мяса.

Напомним, в Великолукском районе будет построен новый мясокомбинат. Объем инвестиций в проект оценивается в 30 млрд рублей. Планируемый срок ввода завода в эксплуатацию: IV квартал 2022 года - I квартал 2023-го.