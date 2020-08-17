Экономика

Россия прошла пик проблем в экономике — Путин

Россия прошла пик проблем в экономике, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Думаю, в следующем году это восстановление будет обеспечено», - добавил президент.

По словам главы государства, экономика страны пережила пандемию лучше благодаря своевременным решениям правительства.

Также Путин заявил о росте золотовалютных резервов России, несмотря на пандемию. «У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно - создает нам определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать, в том числе и социальный мандат», - сказал российский лидер.

По данным ЦБ, международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% и составили 600,7 миллиарда долларов, побив исторический рекорд, державшийся 12 лет. Регулятор отметил, что рост связан с положительной курсовой переоценкой и повышением цен на золото. Эта цена в начале месяца впервые в истории превысила 2000 долларов за тройскую унцию, а 7 августа достигла нового исторического рекорда в 2089,2 доллара. Затем золото коррекционно подешевело, хотя глобальные риски продолжают поддерживать его котировки на уровне выше 1900 долларов.