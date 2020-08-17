Экономика

«Хлебную» субсидию для населения предложили ввести в России

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий предложил рассмотреть механизм адресной помощи малоимущей части населения в качестве меры поддержки производства хлебобулочных изделий в условиях волатильности цен на зерно.

Свою позицию Союз мукомолов изложил в письме к замглавы Минсельхоза Елене Фастовой, сообщает «Финмаркет».

Ранее министерство предложило компенсировать мукомолам закупки зерна при условии, что их продукция будет продаваться по фиксированным ценам. Это один из вариантов, которые прорабатываются для снижения волатильности цен на зерно для производителей муки. Еще один вариант предусматривает создание стабилизационного фонда зерна, который, в первую очередь, должен быть ориентирован на потребности мукомольных предприятий, пишет «Росбалт».