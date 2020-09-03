Экономика

В России упростят получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ. Суть в том, чтобы возмещать его только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас, пишет «Российская газета».

Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения. Он касается социального, имущественного и инвестиционного налоговых вычетов.

Сейчас для получения вычетов нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить к ней необходимые чеки и договоры. Получение денег на счет возможно не ранее четырех месяцев: три месяца отводится на камеральную проверку, еще месяц - на перечисление денег.

Согласно предложению Минфина, суммы налоговых вычетов, заявляемые налогоплательщиком, будут проверяться по данным чеков онлайн-касс (социальные налоговые вычеты), банков (инвестиционные налоговые вычеты) и другим данным, к которым ФНС имеет доступ. Предполагается, что для получения вычета в упрощенном порядке достаточно только заявления с указанием реквизитов банковского счета, его можно будет подать только через личный кабинет налогоплательщика.