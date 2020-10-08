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Экономика

Налоговый бонус смогут получить самозанятые псковичи

09.10.2020 11:03|ПсковКомментариев: 0

Специальный налоговый бонус в размере МРОТ получат те, кто решит стать самозанятыми в 2020 году. б этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области. 

1811 налогоплательщиков в Псковской области зарегистрировались в качестве «самозанятого» с момента введения в регионе специального налогового режима. Всем плательщикам налога на профессиональный доход, в том числе и тем, кто зарегистрируется в статусе самозанятого в 2020 году, предоставлен дополнительный налоговый капитал (бонус) в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Эта мера поддержки предусмотрена Федеральным законом от 08.06.2020 №166-ФЗ.

Дополнительный налоговый бонус действует до конца 2020 года и предназначен исключительно для уплаты налога на профессиональный доход (в том числе задолженности и пени по нему), начиная с июля. Налоговый капитал в размере одного МРОТ суммируется с неиспользованным налоговым бонусом, полученным при регистрации.

Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Псковской области с 1 июля 2020 года. В соответствии с ним, граждане, решившие стать «самозанятыми», освобождаются от необходимости представления какой-либо налоговой отчетности и регистрации контрольно-кассовой техники, а уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Применять его смогут физические лица, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору, и реализующие собственные товары (работы, услуги, имущественные права).

Сумму налогового бонуса нельзя вывести на банковскую карту или использовать в других целях, в том числе для оплаты других налогов, например, за квартиру или транспорт.

С этого времени налогоплательщики смогут пройти регистрацию в качестве самозанятых одним из следующих способов:

  • через мобильное приложение ФНС России «Мой налог»;

  • через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России;

  • через любую уполномоченную кредитную организацию или банк, осуществляющие соответствующее информационное взаимодействие с ФНС России.

Теги: #мрот #налоги #самозанятые #УФНС по Псковской области #налоговая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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