Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Екатериной Максимовой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - начальник службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Екатерина Максимова.

К чему готовиться псковичам в отопительном сезоне 2020 - 2021 годов? Ждет ли жителей Пскова серьезное повышение тарифа? Когда они получат квитанции с новыми тарифами? Что такое общедомовые нужды и как они исчисляются? Кто и как обслуживает общедомовые приборы учета и можно ли им доверять? Что такое «прямые договоры» и в чем их преимущества?

Подробнее об этом и многом другом расскажет Екатерина Максимова. Свои вопросы гостье студии можно задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена