Экономика

Почти на 170 млн рублей сократился долг по имущественным налогам в Псковской области

Почти на 170 млн рублей сократился долг по имущественным налогам в Псковской области за 10 месяцев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции 15 октября начальник отдела налогообложения имущества Татьяна Волкова.

«Сумма задолженности по имущественным налогам по состоянию на 1 января 2020 года составляла порядка 592 млн рублей. На 1 октября 2020 года — около 426 млн рублей», - рассказала она.

То, что платежная дисциплина у налогоплательщиков в Псковской области из года в год улучшается, отметил и заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков.

«Хотя есть и те, кто принципиально не платит налоги. Как правило, это те, кто проживает за пределами региона, но имеет здесь имущество. С такой категорией граждан приходится работать индивидуально, передавая материалы на взыскание через суд и судебных приставов», - пояснил он.