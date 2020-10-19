Экономика

Какие «пряники» приготовило государство для налогоплательщиков, рассказали в УФНС

Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал, какие «пряники» приготовило государство для налогоплательщиков, чтобы сделать переход с ЕНВД на иные режимы налогообложения более комфортным.

«Пряники, конечно, будут. И ряд из них уже реализован. В частности, принят 102-й федеральный закон, по которому введены переходные положения, позволяющие в следующем году применять упрощенную систему налогообложения в случае превышения максимального размера дохода и максимальной численности», - отметил гость студии, напомнив, что в настоящее время максимальная численность работников у хозяйствующего субъекта, который применяет упрощенную систему налогообложения, составляет 100 человек, а максимальный годовой доход - 150 миллионов рублей. В новом году, по словам Алексея Салтыкова, предусмотрено, что максимальный доход может составлять уже 200 миллионов рублей, а максимальная численность сотрудников - 130 человек.

«Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект о внесении изменений в патентную систему налогообложения. В частности, предусматривается, что в новом году налогоплательщики смогут уменьшить сумму исчисленного налога на размер уплаченных страховых взносов, чего нет в настоящее время. А также будет в три раза увеличена площадь торговых залов для организации общественного питания и розничной торговли с 50 до 150 кв. м», - добавил замруководителя УФНС России по Псковской области.

«Государством применяются все меры, чтобы сгладить отрицательные последствия перехода на альтернативные системы налогообложения и сделать переход с ЕНВД на иные режимы более комфортным», - подытожил он.