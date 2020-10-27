Экономика

Общепит и сферу туризма ждет еще одно испытание - эксперт

Отсутствие новогодних корпоративов в этом году станет еще одним серьезным ударом по общепиту и сфере гостеприимства. Об этом в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

«Каждый понимает, что корпоративов в этом году не будет. Более того, туристический бизнес и ресторанный бизнес чувствуют себя совсем вяло, несмотря на ту отдушину, которая наступила после снятия запретов. Они последними вышли из череды закрытий и открытий, а сейчас по многим городам, опять же, идет ограничение времени работы ресторанов и кафе. Это говорит о том, что они думают сейчас только о выживании, о том, чтобы сохранить хотя бы тот костяк, который еще верит в то, что через некоторое время, возможно, к лету следующего года, они будут востребованы», - высказался он.

При этом Владимир Зубов заявил, что из этой «черной полосы» бизнес обязательно выйдет. «Потому что любое движение не терпит застоя. Самое главное - это найти надежную защиту от внешнего врага, которым сейчас стал для всех коронавирус. Я хочу напомнить, что такая ситуация была и с гриппом, и другими заболеваниями. Если мы вспомним Средневековье, то людям пришлось пережить эпидемии испанки и оспы. И тогда думали, что это конец света. На нашу долю выпало испытание в виде COVID-19. Будем надеяться на умы наших ученых и могущество государства, которое все-таки должно создать все условия для сохранения населения», - заключил гость студии.