Экономика

Все об имущественных налогах расскажут 19 ноября на открытом вебинаре

УФНС России по Псковской области 19 ноября проводит онлайн-семинар (вебинар) для налогоплательщиков на тему: «Исполнение налоговых уведомлений за налоговый период 2019 года». Начало мероприятия в 11.00.

В качестве спикеров выступают начальник отдела налогообложения имущества управления Татьяна Волкова и заместитель начальника отдела налогообложения имущества Людмила Петрова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, в ходе мероприятия планируется обсудить вопросы:

что такое налоговое уведомление и как его исполнить;

изменения в налогообложении имущества физических лиц с 2020 года;

почему в 2020 году изменились налоги на имущество;

сроки уплаты имущественных налогов в 2020 году;

как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении;

как воспользоваться налоговой льготой, неучтенной в налоговом уведомлении;

что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация;

что делать, если налоговое уведомление не получено.

Чтобы стать участником вебинара, необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке: https://w.sbis.ru/webinar/UFNS6_19112020.



Вопросы для обсуждения следует направить не позднее 17 ноября на адрес электронной почты: os.r6000@nalog.ru.