Все об имущественных налогах расскажут 19 ноября на открытом вебинаре

УФНС России по Псковской области 19 ноября проводит онлайн-семинар (вебинар) для налогоплательщиков на тему: «Исполнение налоговых уведомлений за налоговый период 2019 года». Начало мероприятия в 11.00.
В качестве спикеров выступают начальник отдела налогообложения имущества управления Татьяна Волкова и заместитель начальника отдела налогообложения имущества Людмила Петрова.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, в ходе мероприятия планируется обсудить вопросы:
Чтобы стать участником вебинара, необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке: https://w.sbis.ru/webinar/UFNS6_19112020.
Вопросы для обсуждения следует направить не позднее 17 ноября на адрес электронной почты: os.r6000@nalog.ru.