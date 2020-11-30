Экономика

На ремонт Ольгинского моста в Пскове в 2021 году направят более 30 млн рублей

Более 30 млн рублей планируется направить в 2021 году на ремонт Ольгинского моста в Пскове. Об этом сообщила на сессии Псковской городской Думы начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Общий объем доходов бюджета Пскова запланирован в сумме 5,7 млрд рублей, общий объем расходов - 5,9 млрд рублей, дефицит - 135,7 млн рублей. Налоговые доходы составляют - 1,7 млрд рублей, неналоговые доходы - 155 млн рублей, безвозмездные поступления - более 3,9 млрд рублей.

Проект бюджета, как и в предыдущие годы, сформирован по программному принципу на основе 13 действующих муниципальных программ, утвержденных администрацией города.

В 2021 году бюджет имеет в первую очередь социальную направленность. Более половины средств (52,6%) запланировано на сферу образования. Так, в 2021 году планируется приобрести 46 квартир для детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 65 млн рублей, на строительство новой школы - 436 млн рублей, 7 млн рублей на инвентарь для спортивной школы «Ника». Кроме того, предусмотрен ремонт здания Технического лицея на 200,8 млн рублей, капитальный ремонт библиотеки «Радуга» - 6,3 млн рублей.

В сфере строительства и ЖКХ ожидаются следующие изменения: капитальный ремонт моста через ручей Милевка (улица Гремячая), куда будет направлено 34 млн рублей; на разработку проектной документации ремонта улиц Полковая, Красноармейская набережная, Нововойсковая, Войсковая - 7 млн; 30,5 млн рублей - на ремонт моста через реку Великую (в створе Рижского проспекта); 60,6 млн рублей - реконструкция улицы Кузбасской дивизии; реализация проекта «Чистая вода» - 6 млн, строительство водозабора в микрорайоне Псковкирпич (I этап) - 30 млн рублей, обустройство детских площадок по улице Звездная, 18 - 3,2 млн рублей; Рижский проспект, 75 - 2,3 млн рублей.

Кроме того, на благоустройство площади Ленина выделено - 27,2 млн рублей, парка имени Гагарина - 13 млн рублей, строительство второй очереди кладбища Крестовского - 31 млн рублей, строительство наружного освещения по Рижскому проспекту - 37,2 млн рублей, по Гаражному проезду - 2,8 млн рублей; второй этап реконструкции улицы Поземского - 10,5 млн рублей; ремонт мемориала «Могила Неизвестного солдата» на площади Победы - 7,7 млн рублей, капитальный ремонт мемориала возле Дома офицеров - 5 млн рублей.

В заключение доклада глава города Пскова Елена Полонская от имени депутатов поблагодарила финансовое управление за добросовестную работу над бюджетом, который сохранит социальную направленность, а также выразила благодарность губернатору Михаилу Ведерникову за помощь областному центру и отстаивание его интересов на федеральном уровне.