Экономика

«Эхономика» с Анастасией Ивановой. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 декабря. В гостях у ведущего Алексея Овчинникова - руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области, центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Она рассказала, как помог предпринимателям в сегодняшних непростых условиях центр «Мой бизнес», сколько представителей бизнеса смогли получить господдержку в условиях коронавируса, какие мероприятия проводятся для них в условиях ограничительных мер и насколько они сейчас востребованы.