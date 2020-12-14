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Экономика

С 2021 года псковские предприниматели смогут уменьшить стоимость патента

15.12.2020 16:59|ПсковКомментариев: 0

Индивидуальные предприниматели, использующие патентную систему налогообложения, с 2021 года смогут уменьшать стоимость патента на сумму страховых взносов, уплаченных как за себя, так и за работников. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс Государственная Дума РФ приняла в ноябре 2020 года, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что действующая редакция главы 26.5 НК РФ «Патентная система налогообложения» не позволяет уменьшать стоимость патента на сумму страховых взносов. Причем, вычесть из стоимости патента сумму уплаченных страховых взносов нельзя вне зависимости от того, есть у ИП наемные работники или нет.

Теперь же, в соответствии с новыми поправками предприниматели, использующие патентную систему налогообложения, смогут уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период:

  • на страховые взносы, которые были уплачены в данном периоде как за себя, так и за работников;
  • на больничные за первые три дня болезни сотрудника;
  • на взносы за сотрудников по договорам добровольного личного страхования.

При стоит помнить о том, что предприниматели с наемными работниками смогут уменьшать налог на взносы и на пособия не более чем на 50%. Если же работников нет, то налог можно будет уменьшить на всю сумму уплаченных за себя взносов.

Предприниматели, которые воспользовались новым правом и снизили налог на взносы и пособия, должны будут сообщить об этом налоговикам.

Теги: #налоги #предпринимательство #УФНС по Псковской области #патент
Источник: Псковская Лента Новостей
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