Экономика

Общественный пресс-центр ПЛН: Что нужно знать о налогах в 2021 году?

В среду, 27 января, в 11:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам сферы налогообложения.

Специалисты УФНС России по Псковской области расскажут, кто и как должен отчитаться о доходах, полученных в 2020 году, об основных изменениях в налоговом законодательстве 2021 года, налоговых льготах и о применении специальных налоговых режимов – патенте, УСН и прочих.

Кроме того, налоговики подробно расскажут об отраслевом проекте «Общественное питание».

Спикеры от УФНС России по Псковской области:

• начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Светлана Владимирова

• начальник отдела налогообложения имущества Татьяна Волкова

• начальник отдела налогообложения юридических лиц Татьяна Чаленко

• главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела Татьяна Козловская

Дата проведения: 27 января. Начало в 11:00.

Журналисты смогут принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей.

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