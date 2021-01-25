Экономика

Началась видеотрансляция пресс-конференции об актуальных вопросах налогообложения

В среду, 27 января, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам сферы налогообложения.

Специалисты УФНС России по Псковской области расскажут, кто и как должен отчитаться о доходах, полученных в 2020 году, об основных изменениях в налоговом законодательстве 2021 года, налоговых льготах и о применении специальных налоговых режимов – патенте, УСН и прочих.

Кроме того, налоговики подробно расскажут об отраслевом проекте «Общественное питание».

Спикеры от УФНС России по Псковской области:

• начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Светлана Владимирова

• начальник отдела налогообложения имущества Татьяна Волкова

• начальник отдела налогообложения юридических лиц Татьяна Чаленко

• главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела Татьяна Козловская.