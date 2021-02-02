Экономика

Цены на сахар и подсолнечное масло в Псковской области находятся на особом контроле

Цены на сахар и подсолнечное масло в Псковской области находятся на особом контроле. Об этом рассказала руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец на пресс-конференции 3 февраля в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Ведомство осуществляет мониторинг цен на продукты, уделяя особое внимание ценам на сахар и подсолнечное масло без добавок. По словам Ольги Милонаец, некоторые торговые сети подписали соглашение о ценах, некоторые нет.

Ольга Милонаец также отметила, что уменьшение объема продукции, например, до 0,8 литра масла или 0,9 кг сахара с установлением минимальной цены разрешенной государством, является нарушением. Пока таких случаев в Псковской области нет. При уменьшении объема цена тоже должна быть снижена, подчеркнула она.