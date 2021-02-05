Экономика

Проект по легализации работы рынков обсудили в Псковской области

Проект по легализации деятельности рынков обсудили на совещании под председательством руководителя УФНС России по Псковской области Анны Кутузовой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления, в обсуждении приняли участие заместитель губернатора области Нинель Салагаева, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, представители региональных общественных организаций и управляющие рынков.

В ходе совещания было отмечено, что в настоящее время Федеральная налоговая служба приступила к реализации на всей территории РФ масштабного проекта по легализации деятельности рынков, по исключению недобросовестного поведения при осуществлении предпринимательской деятельности на рынках, в том числе в части неукоснительного соблюдения законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники.

Цель проекта - увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, как следствие, повышение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота розничных рынков и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса. Основные мероприятия по реализации данного проекта затронут лиц, осуществляющих торговую деятельность на рынках.

Итогом реализации проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках является создание целевой налоговой модели, при которой налогоплательщики, осуществляющие деятельность, зарегистрированы в установленном порядке, рынки работают с соблюдением требований законодательства РФ, применяется контрольно-кассовая техника (ККТ) в установленных законом случаях, осуществляется исчисление и уплата налогов в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Учитывая особую значимость реализуемого проекта для экономики страны в целом и для Псковской области в частности, участники совещания обсудили совместные мероприятия по реализации проекта.