Экономика

Вопросы строительства завода «Титан -Полимер» обсуждались на совещании губернатора

Совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта по строительству завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» провел сегодня, 11 февраля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в обсуждении приняли участие вице-губернатор Нинель Салагаева, председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, а также руководство Группы компаний «Титан», в частности, председатель совета директоров Михаил Сутягинский и генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Участники совещания детально рассмотрели различные аспекты реализации инвестиционного проекта. Особое внимание было уделено обсуждению технического плана создания инфраструктуры для реализации проекта «Титан-Полимер».

В настоящее время на территории ОЭЗ «Моглино» идет реализация первой очереди проекта «Титан-Полимер» - строительство завода по производству БОПЭТ-пленок. На строительной площадке предприятия собраны и смонтированы модульные конструкции для административного корпуса. Выполнены строительно-монтажные работы по сетям электроснабжения и связи, завершается возведение главного производственного корпуса по выпуску БОПЭТ-пленок, ведется монтаж технологического оборудования. Кроме того, подрядными организациями выполняются работы по развитию инфраструктурных объектов: дорог, котельных, технологических эстакад и объектов энергетического обеспечения.

Уже выполнено подключение завода к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и связи.

На второй площадке ОЭЗ «Моглино» уже ведется активная работа по проектированию и строительству таможенной инфраструктуры и ограждения, локальных очистных сооружений, а также объявлен конкурс на выбор подрядной организации по выполнению строительно-монтажных работ по объектам дорожной инфраструктуры.

«Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с действующими в стране ограничительными мерами, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции, мы не сбавляем темпов работы. Реализация проекта идет в соответствии с установленными сроками», – отметил Михаил Сутягинский.

Напомним, технология производства БОПЭТ-пленок, которая будет освоена на заводе «Титан-Полимер», является одной из самых энергоэффективных. Она характеризуется низкими удельными расходами сырья, гибкостью, простотой в обслуживании и требует минимальных площадей для ее размещения. В ходе реализации проекта планируется инвестировать более 20 млрд рублей, создать более 500 новых рабочих мест и более 2,5 тысяч - на смежных производствах.