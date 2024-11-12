Экономика

Причины роста цена на сливочное масло раскрыли в Псковском УФАС

Рост цен на сливочное масло обусловлен увеличением его себестоимости. Как Псковской Ленте Новостей рассказали в УФАС России по Псковской области, затраты на закупку сырого молока и молочных жиров возросли.

В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила запросы крупнейшим производителям сливочного масла. Организации должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года.

На основе представляемых данных служба провела соответствующий анализ обоснованности повышения оптово-отпускных цен. Из уже представленной информации следует, что причиной роста оптово-отпускных цен на масло сливочное является рост его себестоимости, в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров.

Дополнительно в целях анализа торговой наценки на отдельные позиции товаров в торговых сетях ФАС России направила в территориальные органы поручение о фиксации розничных цен на отдельные товарные позиции на территории региона торговых сетях федерального и регионального уровня.

Смотрите также По цене деликатеса В настоящее время ФАС России организовала работу по заключению на региональном уровне соглашений органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации c хозяйствующими субъектами в порядке, предусмотренном постановлением правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 года №662. На сегодняшний день соглашения между правительством Псковской области и производителями молочной продукции не заключены.