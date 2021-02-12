Экономика

В Великих Луках открылся филиал ресурсного центра для женщин-предпринимателей

В Великих Луках открылся филиал ресурсного центра для женщин-предпринимателей на базе Центра инноваций социальной сферы и бизнес-инкубатора «Новация». Открытие прошло в рамках реализации международного проекта «Предпринимательство, женщины, консультации: сеть ресурсных центров для женщин-предпринимателей в приграничных районах Латвии и России», по Программе приграничного сотрудничества Россия-Латвия на 2014-2020 гг., пишет «Великолукская Правда Новости».

Главное, что предлагают разработчики проекта Ресурсного центра, - это партнерство и возможность создавать креативные идеи. «Мы считаем, что женскому предпринимательству нужно оказывать поддержку, не потому что они не могут самостоятельно реализовывать проекты, а именно благодаря важности их социально значимых инициатив. Те механизмы, которые женщины находят для реализации своих идей, те смыслы, которые они создают, исключительно интересны, и мы на протяжении нескольких лет с удовольствием сотрудничаем с великолукскими бизнес-леди», - поделилась директор АНО «ЦИСС» Светлана Седунова.

По ее словам, филиал Ресурсного центра в бизнес-инкубаторе «Новация» - это новое креативное пространство, в котором женщины могут творить, общаться, генерировать свои идеи и подхватывать интересные задумки.

«В рамках этого проекта нам в кабинет передано два ноутбука. Женщины могут работать там не только на нашем, но и на своем оборудовании, - рассказала директор МАУ «БИН» Елена Ковалева. - Творческое пространство позволяет организовывать различные встречи, проводить мероприятия, тренинги, мастер-классы, промоакции своей продукции, и все это совершенно бесплатно. Надеемся, что в результате такого сотрудничества, у нас появятся интересные инициативы, которые получат дальнейшее развитие».

В завершении встречи участники наметили планы филиала на 2021 год, среди них: тренинги, референс-визиты, обмен практиками, мастер-классы, круглые столы.

Фото: «Великолукская Правда Новости», ВКонтакте