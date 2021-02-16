Экономика

Псковским организациям рекомендуют оплатить земельный и транспортный налоги до 1 марта

Публичные слушания в рамках реализации программы правительства «Реформа контрольной и надзорной деятельности» состоялись 15 февраля под председательством заместителя руководителя управления Алексея Салтыкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Одной из тем, которые были вынесены на обсуждение, стали «Основные вопросы администрирования транспортного и земельного налогов юридических лиц в связи с отменой обязанности представления налоговых деклараций с 2021 года». Основным докладчиком по этому вопросу выступила начальник отдела налогообложения имущества управления Татьяна Волкова.

Она рассказала, что обязанность по представлению налоговых деклараций по земельному и транспортному налогам для юридических лиц с 2021 года отменена, а налоговые органы, начиная с текущего года, будут самостоятельно направлять юридическим лицам сообщения об исчисленных суммах земельного и транспортного налогов. Направление сообщения будет осуществляться по окончании налогового периода после истечения установленного срока уплаты налога.

Татьяна Волкова обратила внимание, что срок уплаты земельного и транспортного налогов за налоговый период 2020 года установлен не позднее 1 марта 2021 года. Соответственно предельный срок направления сообщений - не позднее 1 сентября 2021 года.

Налогоплательщик вправе в течение 10 дней со дня получения сообщения представить в налоговый орган пояснения и (или) подтверждающие документы.

Если по рассмотрению представленных в ответ на сообщение дополнительных документов инспекция согласится с аргументами организации, ей направляется уточненное сообщение об исчисленной сумме налога, в противном случае организации будет выставлено требование об уплате налога.

Всем организациям, имеющим право на налоговые льготы по транспортному и земельному налогам, установленные как на федеральном, так и региональном и местном уровнях, необходимо о них заявить. Вместе с заявлением организация может представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу за период, указанный в заявлении.

В то же время необходимо понимать, что если налоговый орган на дату составления сообщения не будет обладать информацией о предоставленной налоговой льготе, в сообщение будут включены суммы исчисленных налогов без учета этой льготы. Поэтому организациям рекомендуется представить заявление на льготу до 1 марта 2021 года.

Форма заявления и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@».