Экономика

В Псковской области торговые сети перестали продавать местные овощи

В сетевых магазинах Псковской области перестали продавать товары местных сельхозпроизводителей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 3 марта председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

По его словам, если раньше в магазинах торговых сетей можно было увидеть местную капусту, помидоры, огурцы, свеклу и картофель, то теперь местным сельхозтоваропроизводителям туда «не зайти», и «простимулировать этот процесс сложно».

«Мы готовы договариваться, но руководители сетей на местах говорят: «мы не решаем, обращайтесь в Санкт-Петербург», а там - своя политика. Нас туда не пускают», - пояснил Николай Романов. - Хотя было бы неплохо договориться с сетями. Народ ходит за продуктами в основном туда. А рынок выходного дня, на котором представлена местная сельхозпродукция, проходит только раз в неделю».