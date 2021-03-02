Экономика

«Буферные зоны» без свиней создадут вокруг свиноводческих комплексов в Псковской области

«Буферные зоны» свободные от поголовья свиней планируют создать вокруг свиноводческих комплексов на территории Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, заседание региональной противоэпизоотической комиссии прошло в среду, 3 марта, в администрации Псковской области под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой. В мероприятии приняли участие председатели профильных региональных Комитетов, представители надзорных ведомств, а также руководство областных животноводческих комплексов и хозяйств.

В рамках совещания была проанализирована эффективность проводимых в регионе мероприятий по предупреждению возникновения противоэпизоотических ситуаций по африканской чуме свиней. Речь, прежде всего, идет о регулировании численности дикого кабана в области и об особых условиях охотничьего промысла. Были обсуждены и текущие вопросы межрегионального взаимодействия в рамках комплексной работы по недопущению распространения и ликвидации АЧС на территории Новгородской, Псковской, Вологодской, Ленинградской и Тверской областей.

В ходе совещания члены комиссии рассмотрели новые возможности для защиты региона от вспышек АЧС. В частности, была проанализирована возможность создания буферных зон, свободных от поголовья свиней, вокруг свиноводческих комплексов на территории Псковской области.

По итогам мероприятия Нинель Салагаева поручила профильным комитетам и ведомствам обеспечить максимальную безопасность региона в части предупреждения возникновения и распространения АЧС.