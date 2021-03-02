Экономика

Беззаявительное предоставление льгот по транспортному налогу обсудили в областном Собрании

В региональном парламенте под председательством вице-спикера Бориса Полозова прошло первое заседание рабочей группы, созданной по решению комитета по бюджету, финансам и налоговой политике для выработки алгоритма применения беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот по транспортному налогу физических лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В совещании участвовали депутаты Сергей Быков, Анатолий Тиханов, Наталья Тудакова, Марина Борисенкова, председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, первый заместитель председателя областного комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова, заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Лобунов, аудитор Счетной палаты Псковской области Любовь Андрухова, заместитель руководителя УФНС по Псковской области Алексей Салтыков и начальник отдела налогообложения имущества Татьяна Волкова, юристы Собрания и администрации области.

«Федеральный закон установил норму, по которой гражданин с 2020 года не должен обращаться в налоговую службу с заявлением о предоставлении льгот по имущественным налогам – налоговая льгота будет предоставляться в беззаявительном порядке. Для того, чтобы обеспечить такую возможность и реализовать федеральную норму, нам необходимо привести в соответствие региональное законодательство», - обозначил задачу рабочей группы Борис Полозов.

Вице-спикер уточнил, что работу в этом направлении уже ведут и в налоговой службе, и в органах исполнительной власти, но есть ряд положений, по которым необходимо принять принципиальные решения, в частности, по каким категориям налогоплательщиков необходимо вносить изменения в областные законы.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил, что в рабочем порядке обсуждался вопрос по налогоплательщикам, имеющим несколько транспортных средств: «Мне кажется, это наиболее простой вопрос. Если у налогоплательщика есть несколько транспортных средств, логично начислять льготу на самый мощный автомобиль».

По словам Андрея Михеева, более сложным является применение беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот малоимущим многодетным семьям и родителям, воспитывающим ребенка-инвалида. «По нашему областному закону они должны подтверждать право пользования льготой», - уточнил он и предложил обсудить механизм обмена реестровыми данными между налоговой службой и государственными органами власти.

«Философия федерального закона заключается в том, чтобы граждане не бегали по очередям, не писали заявлений и не собирали горы бумаг, - отметил заместитель руководителя налоговой службы Алексей Салтыков. – По налогу на имущество и по земельному налогу мы уже давно так и работаем. Люди пишут заявление только в крайних случаях, когда по каким-то техническим причинам сведения до нас не дошли».

Первый заместитель председателя комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова подтвердила, что комитет готов предоставить в налоговую службу сведения по «льготникам», однако, информация не будет полной – в реестр занесены данные только о тех семьях, которые ранее обращались в орган исполнительной власти за получением льготы.

Депутат Марина Борисенкова сообщила, что со сбором полных сведений о семьях с детьми-инвалидами тоже могут возникнуть сложности: «Не проблема узнать количество семей, имеющих ребенка-инвалида, но никто не сможет предоставить информацию по наличию в таких семьях автомобиля, у многих доходы выше прожиточного минимума и эти граждане никуда не обращались».

Для удобства администрирования льгот представители налоговой службы предложили отказаться от критерия нуждаемости в отношении социальных категорий налогоплательщиков.

«А вы оценивали, сколько это будет стоить бюджету области?» - спросила аудитор Счетной палаты Любовь Андрухова. Вопрос остался без ответа.

Для понимания ситуации Борис Полозов обратился к коллегам из исполнительной власти с просьбой сделать необходимые расчеты и предоставить информацию к следующему заседанию рабочей группы.

Кроме того, на следующей встрече члены рабочей группы намерены определиться с начислением льгот по транспортному налогу для граждан, которые проходят срочную военную службу. По словам начальника отдела налогообложения имущества Татьяны Волковой, с момента установления льготы за ней обратился только один человек. «Если военный комиссариат будет предоставлять нам списки граждан, которые проходят срочную службу, мы легко идентифицируем этих налогоплательщиков, и будем начислять им транспортный налог по льготной ставке», - сказала специалист.

«Мы гарантируем соблюдение налоговой тайны и персональных данных», - предупредил Алексей Салтыков.

Также вызвал вопросы сбор информации для беззаявительного начисления стимулирующий льготы владельцам транспортных средств, работающих на природном газе метан.

По поручению Бориса Полозова, в военный комиссариат и ГИБДД будут направлены приглашения для участия в заседании рабочей группы, которое запланировано на 16 марта. К этому времени председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев пообещал подготовить изменения в закон «О налоговых льготах на 2020 год», касающиеся начисления налоговых льгот для владельцев нескольких транспортных средств в отношении автомобиля с максимально исчисленной суммой транспортного налога.