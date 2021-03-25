Экономика

Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

Госдума совместно с правительством России подготовит меры, предусматривающие защиту от списания со счетов минимального дохода граждан. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания РФ подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», - говорится в поручении.

Срок выполнения - 24 июня 2021 года. Ответственные за выполнение поручения - председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.