Экономика

Кадры решают

О сложности подготовки кадров для промышленности, освоении вузовской программы на предприятия, создании экосистемы стартапов вокруг завода «Титан-Полимер» и ожиданиях от работодателей - в интервью с проректором по учебной работе Псковского государственного университета Ольгой Серовой.

Ольга Серова.

- Ольга Александровна, согласны ли вы, что существует проблема подготовки специализированных кадров для современной промышленности, особенно в области химических технологий?

- С одной стороны, в стране много специализированных учебных заведений. Другое дело, что подготовка кадров для современной промышленности осложняется тем, что нет массовой потребности в специалистах в регионах, где нет крупных промышленных предприятий. Если мы открываем новое направление подготовки для отдельного промышленного предприятия, нам нужно оборудование, лаборатории, необходимо найти и переподготовить преподавательские кадры. Но за один-два выпуска мы в несколько порядков перекрываем запросы конкретной компании.

В этой ситуации мы исходим из концепции индивидуальной траектории обучения студента. По заказу работодателя в образовательную программу может быть встроен дополнительный модуль, закрывающий запрашиваемые компетенции. Такой опыт у нас был с ЗАО «ЗЭТО», представляющей электротехнический кластер. Они заказали и оплатили программу переподготовки для студентов, которая «заточена» на конкретные, достаточно узкие компетенции, но необходимые им.

- Является ли решением проблемы формирование отдельных групп студентов по запросам работодателей? Нужно ли уходить от широких направлений в сторону более узких специализаций?

- Если вдруг возникает вопрос освоения практических навыков, а не только теоретических знаний — здесь нам в помощь новое законодательство об образовании. По договору с работодателем мы можем не только на практики направлять студентов, но и проводить на предприятиях лекционные, лабораторные, практические занятия, то есть выстроить образовательную программу, в том числе, с использованием оборудования заказчика.

Такие договоры сегодня заключаются достаточно широко. Для примера, в рамках направления подготовки «Конструирование изделий легкой промышленности» сейчас в стадии заключения находится договор с компанией «Кампотекс», это швейное предприятие из Острова, одно из ведущих не только в регионе, но и в России. Часть образовательной программы студенты будут осваивать непосредственно в компании, на производстве.

- Какие еще формы взаимодействия с работодателем использует ПсковГУ?

- Мы достаточно много взаимодействуем с «Титан-Полимером». Вообще история с этим предприятием интересная, задачу перед вузом и регионом поставили нетривиальную.

В 2019 году университет и компания «Титан-Полимер» подписали соглашение о сотрудничестве.

Это современное высокотехнологичное производство, поэтому большого количества сотрудников им не нужно. И в то же время, на разных встречах часто шло обсуждение создания сети стартапов, малых и средних предприятий, которые бы продвигали важные экономические задачи региона с использованием продукции «Титан-Полимера». Понятно, что создание экосистемы вокруг предприятия — дело молодых. Сейчас вуз разрабатывает включение во все образовательные программы сквозного проектного модуля, что связано, в том числе, с этой идеей.

Также речь идет о подготовке диплома как стартапа, выпускники будут защищать новый бизнес, разрабатываемый в качестве идеи в течение нескольких лет, которая имеет все возможности для коммерциализации, внедрения. Задача сложная, но она интересная. И междисциплинарная, что важно. Предполагаем, что одну работу смогут готовить несколько человек, например, технолог, юрист, экономист. Конечно, останутся и традиционные формы защиты выпускных работ. Но там, где есть инновационная составляющая, вуз будет идти навстречу и студентам, и бизнесу.

«Титан-Полимер» в прошлом году передал псковским школьникам из Центра «Юность» пластик для 3D-печати медицинских защитных щитков. Придя на студенческую скамью, они смогут проработать свой проект до стартапа.

- Какова роль государства в деле решения проблемы подготовки профессиональных кадров для промышленности?

- Важную роль сыграло принятие национальных проектов. С одной стороны, они обеспечивают вузу возможность участия в грантовых конкурсах, получении средств на развитие тех или иных направлений. С другой, они еще и задают стратегические направления, показывают, куда идти и каким образом решать те или иные задачи.

В частности, уже несколько лет преподаватели вузов должны принимать участие в подготовке кадров на дополнительных образовательных программах. Мы понимаем, почему это необходимо. Тот преподаватель, который может работать в профессиональной среде и давать навыки, непосредственно связанные с решением актуальных задач рынка труда, он будет в большей степени востребован на основных образовательных программах.

- Изменилось ли что-то с переходом на Болонскую систему?

- Существует два подхода к оценке Болонской системы. Первый негативный, ее принято ругать. На днях читала опрос преподавателей университетов, 60% сказали, что лучше вернуться к прежнему специалитету. Я отношусь к категории преподавателей, которые достаточно комфортно себя чувствуют в текущей ситуации. Мне кажется, наличие двухуровневой системы высшего образования не только не тормозит развитие экономики и рынка труда, оно предоставляет возможность выбора. На многие магистерские программы студенты могут пойти с других направлений подготовки. Юристам бывает нужна дополнительная квалификация в сфере экономики, филологам могут понадобиться знания, связанные с туризмом.

Кроме того, у нас много направлений подготовки представлены в виде специалитета на пяти-шестилетний срок обучения. Мне кажется, говорить о Болонской системе в отрицательном свете неправильно.

Другое дело, что перед нами стоят новые вызовы, связанные с изменением технологического уклада, высоким риском неопределенности, который существует в обществе и экономике. Отрицательные ожидания усилила пандемия. И мы должен понимать, как действовать, чтобы не отстать. Чтобы на начать на первом курсе готовить студента, который к выпуску будут обладать устаревшими знаниями. Это моя личная позиция, наверно, не все представители системы образования со мной согласятся.

Специалитет сохраняется в университете на отдельных направлениях подготовки.

- Сколько внимания вы уделяете развитию материально-технической базы?

- Материально-техническая база университета не соответствовала многим ожиданиям абитуриентов. Мы находимся в определенных ограничениях, связанных, в том числе, с финансированием, но стараемся выходить из этой ситуации. Изыскиваем на проведение ремонтных работ возможности, связанные с внебюджетным финансированием, включая, средства от конкурсов и грантов.

Заканчиваются работы в главном корпусе, к началу приемной кампании он будет готов. Обновление аудиторий повышает мотивацию к обучению. Стараемся аудитории оснащать мультимедийной техникой, чтобы можно было демонстрировать презентации, без ограничений выходить в интернет, использовать различный образовательный контент. Это дает возможность не упустить нововведения. Плюс, конечно, продолжается оснащение компьютерной техникой, с прошлого года изменили шаблон учебных планов, практически во все программы бакалавриата включили модуль освоения цифровых компетенций. Естественно без техники это будет достаточно сложно реализовать. Задач у нас много, хотим создать виртуальные лаборатории совместно с ведущими университетами, это позволит проводить занятия в цифровом пространстве без снижения качества образования.

Но нельзя отказаться от оснащения традиционных лабораторий, полностью перейти на новые форматы. Допустим, химические дисциплины наши студенты изучают в Институте инженерных наук и в Институте медицины и экспериментальной биологии. В прошлом году в первом была оснащена современная лаборатория, во втором есть две достаточно новых лаборатории с ремонтом, специальной лабораторной мебелью, ведется закупка реактивов. Вузу понятен запрос на естественно-научное направление, значимость его повышается, нам не хотелось бы отставать.

- Получаете ли вы объективную информацию от предприятий и от самих выпускников об их уровне подготовки?

- Стараемся собирать эту информацию, потому что, не обладая данными, сложно менять ситуацию. Сознательно агитируем выпускников по разным направлениям рассказывать о своем карьерном пути. Меня очень радует, что за последние два-три года повысилась активность работодателей, приезжают представители компаний, которые говорят, что им нужно столько-то человек на такую-то практику, рассказывают ребятам, чем они будут заниматься, показывают места работы.

Некоторые наши бывшие студенты сами приходят в качестве представителей работодателя, хотят обеспечить приток молодых кадров из университета. Выпускники помогают нам налаживать такое взаимодействие.

Также ежегодно наш Центр карьеры и трудоустройства готовит мониторинг, собирая информацию как внутри вуза, так и из внешних источников.

- Каких шагов навстречу вы ждете от работодателей?

- Пожалуй активности. Никто, кроме работодателя, точно не сформулирует, кто ему нужен, в каком качестве, не даст четкий запрос о новых компетенциях, не расскажет об устаревших дисциплинах. Такой экспертный взгляд возможно получить только от представителя реального сектора экономики.

В марте в ПсковГУ команда «Титан-Полимера» принимала участие в экологических играх.

В частности, с руководством группы компаний «Титан» и ООО «Титан-Полимер» рассматривались очень широкие возможности для сотрудничества. Учитывая опыт компаний, они выполняли экспертную роль при разработке новой образовательной программы, также готовы участвовать в целевом наборе студентов, включиться в деятельность университета в качестве членов государственной аттестационной комиссии, руководителей практик. Специалисты «Титан-Полимера» проводили лекции для студентов и мастер-классы. Надеемся, что будет развиваться взаимодействие в создании лабораторий и проведении различных конкурсов. Здесь важную роль «Титан-Полимер» может сыграть и в профориентационной работе, так как школьники увидят свое будущее при выборе естественно-научной специализации.

Беседовала Юлия Магера