Допмеры поддержки малого и среднего бизнеса разработают в течение месяца

Дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса поручил разработать президент РФ Владимир Путин в течение месяца. Свое поручение правительству он озвучил в ходе послания Федеральному Собранию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также он пообещал, что государство будет стимулировать частные инвестиции. «В 2020 году мы с 30 до 15% снизили страховые взносы для МСП. Это решение будет применяться на постоянной основе», - сообщил Путин и поручил правительству «в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок у крупных госкомпаний».
«Мы уже списали в утиль многие архаичные требования в строительстве и других областях, отказались от ненужных проверок, но надо наращивать набранный темп. Результат в улучшении делового климата должен быть понятным и осязаемым», - заключил Путин.