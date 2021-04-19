Экономика

Допмеры поддержки малого и среднего бизнеса разработают в течение месяца

Дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса поручил разработать президент РФ Владимир Путин в течение месяца. Свое поручение правительству он озвучил в ходе послания Федеральному Собранию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Благодаря программе льготного кредитования мы смогли сохранить 5 млн рабочих мест. Программа сработала, потому что бизнес проявил ответственность, сделал все, чтобы сохранить коллективы. Совсем избежать сокращений было невозможно. Правительству поставлена задача восстановить рынок труда к концу года, но надо постараться решить эту задачу раньше, чтобы скорее зарплата стала стабильной», - подчеркнул президент.

Также он пообещал, что государство будет стимулировать частные инвестиции. «В 2020 году мы с 30 до 15% снизили страховые взносы для МСП. Это решение будет применяться на постоянной основе», - сообщил Путин и поручил правительству «в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок у крупных госкомпаний».

«Мы уже списали в утиль многие архаичные требования в строительстве и других областях, отказались от ненужных проверок, но надо наращивать набранный темп. Результат в улучшении делового климата должен быть понятным и осязаемым», - заключил Путин.