Экономика

Инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставлять регионам

Инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставлять регионам РФ. Такое поручение дал в ходе послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин, говоря о путях решения проблемы долгов субъектов РФ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы поддержим регионы, которые запускают проекты созидания. Убежден, что у каждого субъекта есть потенциал, а чтобы результативно раскрыть его, надо снизить бремя долговых обязательств», - подчеркнул Путин, добавив, что эти вопросы надо еще раз тщательно проработать.

Президент поручил правительству до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов. «Летом детально обсудим их на Госсовете», - добавил президент.

Также он поставил задачу помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. «Предлагаю весь объем коммерческого долга, превышающий 25% от собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года», - заявил президент РФ.

Кроме того, Путин предложил провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые представлены регионам в 2020 году на реализацию мер противодействия пандемии. «Мне кажется, это справедливо. Срок погашения таких кредитов истекает 1 июля. Предлагаю пролонгировать их до 2029 года», - сказал он.

По мнению главы государства, реструктуризацию накопленных долгов надо использовать как механизм повышения самодостаточности регионов, тем более теперь у них будет новый инструмент развития — так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты — по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.

До конца 2023 года такие кредиты будут выделены регионам на сумму 500 млрд рублей. Регионы со взвешенной финансовой политикой, по словам Путина, не останутся в проигрыше.