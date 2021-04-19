Экономика

Почти 180 млрд рублей получат регионы на реструктуризацию кредитов в 2021 году

176 млрд рублей получат регионы России на реструктуризацию кредитов в 2021 году, сообщается на сайте Минфина.

«Во исполнение послания президента в 2021 году Минфин России окажет поддержку регионам, имеющим значительную задолженность по рыночным заимствованиям, в целях снижения ее доли до 25% объема налоговых и неналоговых доходов. Общий объем поддержки составит до 176 млрд рублей», - говорится в сообщении.

Предоставление новых бюджетных кредитов планируется на срок до 2029 года включительно, с условием проведения регионами ответственной долговой политики.

«Реализация указанных мероприятий позволит более чем на 20 млрд рублей в год сократить расходы на обслуживание государственного долга субъектов», - подчеркнули в ведомстве.

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В 2020 году Минфин России продлил регионам срок погашения накопленной задолженности по бюджетным кредитам в сумме более 800 млрд рублей.

Бюджетный эффект от реализации этих мероприятий в 2021-2024 годах составит 422 млрд рублей. Указанные средства являются дополнительным источником финансирования региональных объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов.

В декабре прошлого года Минфин России предоставил регионам бюджетные кредиты в объеме 224 млрд рублей, что позволило минимизировать привлечение рыночных заимствований, а также обеспечить выполнение социально значимых расходных обязательств, добавили в ведомстве.