Экономика

Общественный пресс-центр ПЛН: Налоговые долги псковичей и вывод бизнеса из тени

В пятницу, 23 апреля, в 11:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам сферы налогообложения.

Специалисты УФНС России по Псковской области расскажут о ситуации в регионе с задолженностью налогоплательщиков по имущественным налогам и о том, какая ведется работа по ее уменьшению.

Отдельной темой для разговора станут отраслевые проекты налоговиков «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения на рынках»».

Спикеры:

• заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов

• начальник отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Изергин

Дата проведения: 23 апреля. Начало в 11:00.

Журналисты смогут принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей.

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