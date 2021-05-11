Экономика

Внутри Сбера

Сериал, шоу талантов, высадка 180 000 деревьев, гастроли по стране «Хора Турецкого» и «Сопрано Турецкого», спортивный марафон — СберБанк широко празднует 180-летие.

Обратный отсчет до юбилея СберБанка запущен 12 мая. День рождения он отметит ровно через 180 дней - 12 ноября. Какой путь банк и страна проделали за минувшие 180 лет, можно увидеть в специальном разделе с тайм-лайном на сайте sber.ru. Общество и события, люди и явления, спады и возрождение - «вспомнить все» и открыть новое в, казалось бы, давно известном. Особый интерес проект вызывает среди тех, кто застал события последних десятилетий, в том числе, внутри самого Сбера.

«Хотя это история про Сбер, я освежил для себя много личных воспоминаний», - поделился впечатлениями старший вице-президент Владислав Крейнин на онлайн-встрече с журналистами 13 мая, где подробно рассказал о подготовке к юбилею.

Новая история творится прямо сейчас. Главный приметой сегодняшнего дня стал коронавирус. Вакцинация медленно и верно делает свое дело, ограничения от региона к региону ослабевают, соскучившиеся по реальной жизни горожане выходят на улицы. Этим летом по городам России прокатится фестиваль «Сбер 180». Его хедлайнерами станут популярные коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого». Они выступят в финале праздника, а гостей весь день будут развлекать на площадках с мастер-классами, демоверсиями самых современных технологий, знакомством с новыми продуктами Сбера. Организаторы ставят перед собой задачу сделать мероприятие, интересное детям и взрослым.

Несколько таких мероприятий пройдут под эгидой ESG-программы. В Москве уже завершилась, а в регионах до 28 мая продолжается регистрация на забеги Зеленого марафона. Он охватит символичные 180 городов, состоится 5 июня, принять участие можно непосредственно или онлайн. В приложении «Зеленый марафон» уже можно включаться в челенджи, экологические и благотворительные активности. Например, началась высадка 180 тысяч деревьев по всей стране и экосубботники в парках.

Владислав Крейнин подчеркивает, что выход на первый план повестки, связанной с экологией — не блажь руководства, а ответ на запрос общества. В том числе, исходит он от сотрудников самого Сбера.

«Конечно, мы думаем, как вовлечь сотрудников и сделать юбилей для них праздником, - поделился Владислав Крейнин внутренней кухней. - Если в душе сотрудников есть праздничное настроение, то клиенты будут получать от них правильный заряд».

Во-первых, в Tik Tok появится реалити-шоу, показывающее, как Сбер устроен изнутри. Есть мнение, что не только клиенты, но и 300-тысячная команда Сбера сможет лучше узнать и понять саму себя.

Во-вторых, решено расширить прошлогодний опыт онлайн-квартирника, на котором сотрудники банка смогли проявить свои музыкальные таланты. В этом году начинание вырастет до полноценного шоу разнообразных талантов в формате X-Factor. Кастинг среди сотрудников Сбера будет объявлен в ближайшее время.

«Готовим сериал с рабочим названием "Как в Сбере", полноценный художественный проект с известными артистами от очень успешных сериальных продюсеров, - положил Владислав Крейнин очередную вишенку на праздничный торт. - Пока планируем его показ на нашей платформе Окко, но, возможно, когда будет снят пилот, им заинтересуются федеральные каналы. Ноябрь - время телепремьер, отличное для старта такого проекта».

В прошлом году СберБанк стал частью экосистемы Сбера. Управленцы подчеркивают, что юбилей именно у банка, однако другие члены семьи брендов, являясь последователями СберБанка, тоже поздравят клиентов. Пик торжеств традиционно придется на 12 ноября. Вот уже несколько лет в эту дату проходит Зеленый день, его в Сбере называют «самым выгодным днем года».

В этот день клиенты Сбера получают эксклюзивные предложения по продуктам экосистемы, включая кредитные карты и ипотеку.

«180 лет истории обязывают нас быть максимально щедрыми», - уверен Владислав Крейнин.

Он призвал дождаться анонсов Зеленого дня за несколько недель до события и обязательно следить за новостями со СберКонф. В прошлом году на первой такой конференции объявили о создании экосистемы, представили подписку СберПрайм и приставку СберБокс. В юбилейный год новинки, новые сервисы и специальные офферы уж точно не заставят себя ждать.