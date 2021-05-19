Экономика

Экспертный совет «Моглино» одобрил два инвестпроекта

Два инвестиционных проекта рассмотрели на заседании экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в среду, 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В первую очередь представители совета обсудили проект компании «ВЕСТА-производство», предлагающей на площадке ОЭЗ «Моглино» установить безотходную производственную линию по выпуску нетканых материалов, в том числе одного из самых востребованных видов - спанбонда. Ожидаемый объем производства именно этого материала - порядка 1575 т/год с 2024 года. Объем инвестирования в проект - более 140 млн рублей.

«Данный материал правительством РФ включен в отраслевые планы импортозамещения и в перечень высокотехнологической продукции с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики. Проект прошел экспресс-оценку Федерального фонда развития промышленности. Кроме того, производство не имеет аналогов в Северо-Западном Федеральном округе и будет интересна за его пределами за счет возможности предоставить потребителю конкурентную цену», - отметил генеральный директор ООО «ВЕСТА производство» Владислав Ваштай.

Еще один инвестиционный проект презентован ООО «Вудлайн». Компания предлагает создать высокотехнологичное безотходное производство полного цикла по изготовлению мебельной заготовки и иной продукции деревообработки. Планируется, что общий объем инвестиций составит более 220 млн рублей. С выходом производства на полную мощность планируется выпуск более 50 кубометров продукции. Это мебельная заготовка, обрезная доска, клееный брус, оцилиндрованное бревно, вагонка, мебельный щит, топливные брикеты.

«В настоящее время компанией заключены договоры с поставщиками древесины, а также подписаны контракты с покупателями из США и Швейцарии», - отметил представитель компании учредителя ООО «ВудЛайн» Денис Никитин.

В ходе обсуждения проектов генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев проинформировал, что управляющая компания готова предоставить возможность для размещения производства представленных компаний на территории особой экономической зоны и предоставить инвесторам земельные участки, обеспечив заводы всеми запрашиваемыми энергетическими ресурсами в полном объеме.

По итогам заседания участники экспертного совета одобрили оба представленных проекта. Глава региона пожелал инвесторам скорейшей успешной реализаций всех намеченных планов.