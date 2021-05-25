Экономика

Аркадий Мурылев: Предприниматели продолжают движение, когда другие опускают руки

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев поздравил псковских бизнесменов с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате омбудсмена.

«Это замечательный праздник, который в очередной раз обращает внимание всего нашего общества на то, какую важную позитивную роль играют люди, своей инициативой и творческим, организационным потенциалом создающие новые предприятия, бизнес, открывающие новые рабочие места, производящие важную для людей продукцию и услуги. Те, кто продолжает движение даже тогда, когда все вокруг опускают руки. Потому что настоящие предприниматели - это, прежде всего, люди дела!» - обратился к предпринимателям Аркадий Мурылев.

Также бизнес-омбудсмен отметил, что предприниматели вносят весомый вклад в обеспечение социальной стабильности Псковской области. Несмотря на сложную финансовую обстановку, более года в условиях пандемии псковские предприниматели находят оптимальные решения, перестраивают бизнес-процессы под новые реалии, сохраняют свои коллективы.

«Ваши целеустремленность, предприимчивость и умение работать с полной отдачей сил достойны огромного уважения. Искренне благодарен за ваш труд и верю, что совместными усилиями мы сможем решить все проблемы, преодолеть все преграды! В этот праздничный день, желаю вам благополучия, процветания бизнесу и успехов в реализации новых проектов и идей. Пусть предпринимательская деятельность приносит вам ожидаемые результаты. Здоровья вам, семейного счастья, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед!» - сказал Аркадий Мурылев.