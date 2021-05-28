Экономика

В Центробанке дали совет россиянам по хранению сбережений

Запас денег на черный день или финансовая подушка безопасности — это резервный фонд гражданина, который в случае потери работы, болезни, незапланированных расходов может обеспечить существование на несколько месяцев без потери качества жизни, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Такая специфика диктует и способы размещения денег.

«Сбережения имеет смысл хранить в ликвидной и надежной форме, например, в виде банковского вклада (депозита), который предполагает государственные гарантии сохранности и защищает накопления от инфляции, или в виде ОФЗ — самых надежных бумагах на российском фондовом рынке», — заявили в ЦБ.

Там также отметили, что инвестирование не выступает способом сбережения, так как клиент всегда принимает на себя риск потери вложенных денег в случае неудачного развития событий на рынке.

По данным опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь», каждый четвертый обладатель накоплений в России держит в качестве отложенной суммы 50-100 тыс. рублей, а каждый шестой — свыше 500 тыс.