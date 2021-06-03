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Экономика

Греф предложил продлить программу льготной ипотеки до конца года

03.06.2021 21:04|ПсковКомментариев: 0

Программу льготной ипотеки следует продлить как минимум до конца текущего года, но с корректировкой механизма, заявил в четверг глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Я бы сказал, что скорее ее нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы в программу попали, в первую очередь, молодые семьи, семьи с детьми, и те регионы, где рынок жилья не очень развит. Но я думаю, что программа зарекомендовала себя очень хорошо. До конца года точно рационально ее поддержать», - сказал Греф в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что руководство России примет решение о продлении государственной программы ипотеки и ее новых параметрах и объявит об этом в ближайшее время. «Про льготную ипотеку логика такая - мы не можем постоянно реализовывать антикризисные меры, льготная ипотека была антикризисной мерой. Поэтому сейчас рассматриваются вопросы о продолжении программы льготной ипотеки, но параметры этой льготной ипотеки в настоящее время обсуждаются», - сказал он журналистам.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Сообщалось, что за год банки выдали по ней почти 450 тыс. кредитов на 1,337 трлн рублей. При этом реализация программы привела к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье. Всю весну правительство обсуждало вопрос продления программы.

По информации источников «Интерфакса», наиболее вероятным является вариант продления программы до июля 2022 года, при этом ставка вырастет на 0,5 п.п. (до 7%), а лимит будет урезан до 3 млн рублей для всех регионов. Сейчас кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Москве и Московской области, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей - в других регионах.

Теги: #ипотека #банки
Источник: Псковская Лента Новостей
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