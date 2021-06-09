Экономика

Уникальное деревообрабатывающее предприятие открылось в Псковском районе

Лесопильное производство «OSKO Holz» открылось в деревне Спасовщина Псковского района сегодня, 10 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к сотрудникам завода: «Поздравляю вас с этим хорошим и важным для всех жителей Псковской области днем! Желаю плодотворной и безопасной работы. Мы будем вам помогать», - сказал он и пообещал, что зарплата на заводе будет выше, чем средняя по региону.

«Сегодня профильный комитет рассмотрит заявку в "OSKO Invest" на приоритетный проект. Предварительно мы обсудили этот вопрос с министерством промышленности и торговли. Завтра направим заявку в федеральную структуру, которая занимается лесным фондом. Мы будем ее сопровождать в ручном режиме и, я надеюсь, будет принято положительное решение, и перебоев с сырьем для полноценной работы завода не будет», - отметил Михаил Ведерников.

Руководители предприятия поблагодарили администрацию региона за поддержку и рассказали о планах на будущее: вторая очередь запуска предприятия планируется в первом квартале 2022 года, а третья — во втором квартале 2023 года.



«Наш завод — единственный в России и даже в мире. Мы можем перерабатывать древесину даже низкого сорта — до 25% осины и до 60% березы. Производство будет безотходным, однако для этого нам требовались большие площади и дорогостоящее оборудование, в том числе — котельные мощностью в 10 мегаватт», - пояснили руководители предприятия.

Добавим, на первом этапе инвестиции в производство составили 1,5 млрд рублей. Общий штат предприятия - 152 человека, большинство из них — жители Псковской области. За первый квартал 2021 года завод перечислил в бюджеты различных уровней более 6 млн рублей налогов.