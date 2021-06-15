Экономика

Андрей Михеев рассказал, сколько госпрограмм удалось реализовать эффективно

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Псковской области за 2020 год рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента. Об этом с заседания комитета, которое проходит 16 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказал, что в 2020 году в Псковской области реализовывались 19 государственных программ по трем направлениям: «Новое качество жизни» (11 госпрограмм), «Модернизация экономики» (7 госпрограмм) и «Сбалансированное региональное развитие» (1 госпрограмма).

«Наблюдается эффективный рост реализации госпрограмм. 73,68% госпрограмм области (14 из 19) реализованы эффективно», - отметил Андрей Михеев.

В среднем достигались 8 из 10 целевых индикаторов реализации госпрограмм, продолжил он. По словам председателя областного экономического комитета, в основном показателей не удалось достичь из-за пандемии и сопутствующих ограничений.

«Вы сказали об оценках, отражающих эффективность исполнения. А на что они влияют?» - поинтересовался председатель бюджетного комитета Борис Полозов.

Андрей Михеев ответил, что на основании оценок комитет готовит предложения по корректировке и дальнейшей реализации программ.

Бюджетный комитет решил рекомендовать Псковскому областному Собранию принять к сведению указанный отчет.