Борис Елкин: Поправки в бюджет Псковской области связаны с перераспределением средств на зарплату бюджетникам и жильё для сирот

Изменения в бюджет Псковской области связаны с увеличением доходной части и перераспределением средств на зарплаты работников бюджетной сферы и обеспечение жильем детей-сирот. Такое мнение высказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Кроме того, по его словам, важным аспектом являются также изменения в части обеспечения жильем детей-сирот.
Кроме того, депутаты рассмотрели организационные вопросы и проголосовали за награждение почетными грамотами в преддверии профессиональных праздников - Дня работников дорожного хозяйства и Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Напомним, внеочередная сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва прошла сегодня.