Борис Елкин: Поправки в бюджет Псковской области связаны с перераспределением средств на зарплату бюджетникам и жильё для сирот

Изменения в бюджет Псковской области связаны с увеличением доходной части и перераспределением средств на зарплаты работников бюджетной сферы и обеспечение жильем детей-сирот. Такое мнение высказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Основным вопросом (на внеочередной сессии ЗакСа - ред.) было внесение изменений в бюджет. Очень важных изменений. Это увеличение доходной части и налоговых поступлений, а также изменение расходной части. И большая часть средств, которая была перераспределена, - это средства на зарплаты в бюджетной сфере. Это очень важно», - рассказал Борис Елкин.

Кроме того, по его словам, важным аспектом являются также изменения в части обеспечения жильем детей-сирот.

«Дополнительные средства - это очень важно. Мы все знаем, что наш бюджет очень социальный, и как раз выполнение социальных функций - это одно из его направлений. Сегодняшние изменения - это тому подтверждение», - отметил парламентарий.

Кроме того, депутаты рассмотрели организационные вопросы и проголосовали за награждение почетными грамотами в преддверии профессиональных праздников - Дня работников дорожного хозяйства и Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Напомним, внеочередная сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва прошла сегодня.