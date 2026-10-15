 
Экономика

Изменения в бюджет области на 2026 год рассмотрели псковские депутаты

0

Изменения в законопроект «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» рассмотрели депутаты Законодательного Собрания в рамках второй внеочередной сессии сегодня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С докладом выступила заместитель губернатора Псковской области - министр финансов Псковской области Татьяна Баринова.

Вносятся изменения в доходы на 788,9 миллионов рублей, таким образом доходы составят 69 миллиардов 897 миллионов рублей. Увеличились также безвозмездные поступления и составили 31 миллиард 368 миллионов рублей.

Расходы увеличились на 2,2 миллиарда рублей. Объем госдолга продолжает снижаться. Планируется также списание еще одного миллиарда рублей долга.

Из федерального бюджета в Псковскую область поступило 398,9 миллиарда рублей. Из них субсидии бюджетам субъектов на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуру составляют 274 миллиона рублей. Безвозмездные поступления уменьшились на 226,6 миллиона рублей.

На информатизацию здравоохранения выделили 100,1 миллиона рублей. На распределение средств резерва на оплату труда работников бюджетной сферы и государственных и муниципальных служащих ушел 1 миллиард 880 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 574 миллиона рублей уйдет на оплату труда, на увеличение МРОТ до 27 093 рублей и индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы.

На новогодние подарки нуждающимся детям уйдет 33 млн рублей.

Законопроект поддержан единогласно в двух чтениях.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Баринова Татьяна Алексеевна

Баринова Татьяна Алексеевна

Заместитель губернатора Псковской области - министр финансов Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026