Изменения в бюджет области на 2026 год рассмотрели псковские депутаты

Изменения в законопроект «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» рассмотрели депутаты Законодательного Собрания в рамках второй внеочередной сессии сегодня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С докладом выступила заместитель губернатора Псковской области - министр финансов Псковской области Татьяна Баринова.

Вносятся изменения в доходы на 788,9 миллионов рублей, таким образом доходы составят 69 миллиардов 897 миллионов рублей. Увеличились также безвозмездные поступления и составили 31 миллиард 368 миллионов рублей.

Расходы увеличились на 2,2 миллиарда рублей. Объем госдолга продолжает снижаться. Планируется также списание еще одного миллиарда рублей долга.

Из федерального бюджета в Псковскую область поступило 398,9 миллиарда рублей. Из них субсидии бюджетам субъектов на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуру составляют 274 миллиона рублей. Безвозмездные поступления уменьшились на 226,6 миллиона рублей.

На информатизацию здравоохранения выделили 100,1 миллиона рублей. На распределение средств резерва на оплату труда работников бюджетной сферы и государственных и муниципальных служащих ушел 1 миллиард 880 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 574 миллиона рублей уйдет на оплату труда, на увеличение МРОТ до 27 093 рублей и индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы.

На новогодние подарки нуждающимся детям уйдет 33 млн рублей.

Законопроект поддержан единогласно в двух чтениях.