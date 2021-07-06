Экономика

Эксперт перечислил самые богатые и бедные регионы России

Самыми богатыми российскими регионами с точки зрения доходной части бюджетов в текущем году являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта направления «Пространственное развитие» ЦСР Александра Буркова.

При этом в антилидерах — республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, а также Еврейская автономная область.

«Если оценивать регионы с точки зрения наполняемости их бюджетов (доходной части), то согласно утвержденным законам о бюджетах на 2021 год шорт-лист регионов-лидеров может быть представлен следующими субъектами Российской Федерации: Москва (общий объем доходов бюджета 2 834 024 862,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (651 687 023,3 тысячи рублей), Республика Татарстан (274 636 726,5 тысячи рублей), Московская область (662 671 411,0 тысячи рублей), Свердловская область (294 466 347,9 тысячи рублей)», — сказал эксперт.

В свою очередь, к регионам, которые имеют небольшой объем доходной части бюджета, можно отнести Адыгею (26,792 миллиарда рублей), Республику Алтай (26,6 миллиарда), Калмыкию (19,8 миллиарда), Карачаево-Черкесию (30,582 миллиарда рублей) и Еврейскую автономную область (16,96 миллиарда рублей). «Совокупные доходы бюджетов данных регионов составляют до трех процентов от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров», — отметил Бурков.

Одной из мер поддержки со стороны федерального центра являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. «Все регионы из последней пятерки имеют соответствующую поддержку, обозначенные регионы-лидеры, напротив, ее не получают. В частности, Республика Алтай относится к субъектам, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних лет превышала 40% от объема собственных доходов», — подчеркнул эксперт.

«Важным условием для возможностей наполнения регионального бюджета является сбалансированная налоговая политика. Сейчас мы видим, что одним из важнейших факторов "богатства" ряда регионов в подавляющем большинстве является наличие в них крупных компаний, преимущественно связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, товары которых котируются на мировых рынках, а также предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью», — рассказал Бурков.

Он добавил, что в регионах с небольшим уровнем доходов, не имеющих резерва «компаний-доноров», доминируют небольшие обрабатывающие предприятия, сфера торговли и оказания услуг, а также сельское хозяйство. «Наряду с этим низкий уровень занятости населения способствует снижению покупательной способности и сокращению стимулов к развитию микро- и малого предпринимательства, а также дополнительной социальной напряженности», — отметил эксперт.

По его словам, резкого изменения ситуации в регионах с небольшими доходами в ближайшей перспективе ожидать не стоит. «Все будет зависеть от возможностей властей регионов в координации с федеральными органами власти провести ревизию возможностей и найти новые перспективные ниши, которые позволят обеспечить прирост доходов регионального бюджета. Здесь может идти речь как о стимулирующих мерах для микро-, малого и среднего бизнеса, так и упорядочивании, а также систематизации объектов налогообложения», — заключил Бурков.