Экономика

Более 180 тонн корма для скота заготовили в Псковской области

Сельскохозяйственные предприятия Псковской области продолжают заготовку кормов. По состоянию на 19 июля текущего года на условную голову скота заготовлено по 12,8 центнера кормоединиц, что составляет 53% к плану. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На данный момент сена заготовили 22,1 тысячи тонн (что составляет 64% к плану), сенажа — 101,7 тысячи тонн (70% к плану), силосной массы — 59,1 тысячи тонн (24% к плану).

Как сообщили в пресс-службе, активнее всех заготовку кормов ведут Псковский район — по 21,7 центнера кормоединиц на условную голову скота (91% к плану), Себежский район — по 21,7 центнера кормоединиц на условную голову скота (90% к плану), Великолукский район — по 16,2 центнера кормоединиц на условную голову скота (76% к плану), Опочецкий район — по 15,8 центнера кормоединиц на условную голову скота (85% к плану) и Стругокрасненский район — по 15,6 центнера кормоединиц на условную голову скота (115% к плану).

Отметим, на аналогичную дату 2020 года было заготовлено 12,5 центнера кормоединиц на условную голову скота.